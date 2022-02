A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (5) mais 15.521 casos confirmados e 26 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os números não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.070.374 casos confirmados e 41.198 mortos pela doença.



Os casos confirmados divulgados nesta data são de fevereiro (13.095) e janeiro (2.397) de 2022 e dezembro (10), outubro (1), setembro (2), agosto (2), julho (1), junho (3), maio (3), abril (1), março (2), fevereiro (4) e janeiro (1) de 2021.

Os óbitos divulgados nesta data são de fevereiro (18) e janeiro (8) de 2022.



INTERNADOS – 199 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (80 em UTI e 119 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).



Há outros 1.392 pacientes internados, 497 em leitos UTI e 895 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.



ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 26 pacientes. São 10 mulheres e 16 homens, com idades que variam entre 39 e 100 anos. Os óbitos ocorreram entre 24 de janeiro a 4 de fevereiro de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Londrina (3), Guaíra (3) e Maringá (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: União da Vitória, Umuarama, Toledo, Siqueira Campos, Santa Terezinha de Itaipu, Quatiguá, Pranchita, Paranavaí, Paranaguá, Palmas, Morretes, Guarapuava, Guairaçá, Goioerê, Cascavel, Carlópolis, Candói e Araucária.

