Pouco menos de dez dias após a tentativa de assalto a uma transportadora de valores em Guarapuava, na região Central do Paraná, moradores da região têm sido vítimas de extorsão pelo telefone por grupos criminosos que se dizem os responsáveis pela ação do último dia 17 de abril. Uma das pessoas chegou a transferir quase R$ 4 mil após ameaças de que sua casa seria invadida pelos supostos bandidos.

+Relembre! Quadrilha “esquece” arma pesada de uso restrito em árvore após noite de terror em Guarapuava

“Depois que cai a ficha que a gente se toca um pouco, mas na hora do nervosismo não deu pra perceber”, afirmou a jovem em entrevista ao jornal Boa Noite Paraná, da RPC. Ela acabou por fazer três depósitos de R$ 1.100, após as constantes denúncias do grupo.

De acordo com a reportagem da RPC, a quadrilha também enviou vídeos para o celular da vítima, em que pessoas armadas aparecem dentro de um veículo e afirmam estar a caminho da casa da jovem.

A Polícia Civil investiga o caso.

Web Stories

Sucesso! 7 tiktokers curitibanos para você conhecer Além da Ilusão Matias ataca Eugênio e Violeta se desespera Pantanal Tadeu avisa que Jove está vivo Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana