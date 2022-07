Márcio Alberto Madalosso, 48 anos, morador da cidade Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná, foi indicado para participar da quinta edição da série Desafio Sob Fogo Brasil e América Latina, grande sucesso do History Channel. Márcio, no entanto, sequer sabe quem o indicou, mas embarcou para as gravações na Cidade do México a fim de conquistar o título da temporada da série.

O cuteleiro do Paraná iniciou suas pesquisas sobre o processo da cutelaria na década de 90, época em que não havia bons fornecedores de forja na região. Sob inspiração de seu pai, também cuteleiro, decidiu seguir na profissão e começar a produzir suas facas artesanalmente. Há quase 30 anos, essa tornou-se sua principal ocupação.

+ Leia mais: Morador do Sítio Cercado pede fiado e abre hamburgueria de sucesso

Já atendeu a mais de três mil clientes, do mundo inteiro, pela propaganda boca a boca. “Eu amo o meu trabalho, totalmente artesanal, e não existe limite para a minha imaginação, faço qualquer tipo de faca com qualquer tipo de material”, afirma o cuteleiro, que em breve irá tatuar o logo do History e do Desafio Sob Fogo em sua pele.

Personagens como Márcio serão julgados pelo corpo de jurados, que neste ano terá um novo integrante: o mexicano especialista em artes marciais Gerardo “Jerry” Arrechea, que se junta ao experiente forjador argentino Mariano Gugliotta, ao brasileiro Ricardo Vilar e ao amado juiz de “Desafio Sobre Fogo”, versão americana, o filipino Doug Marcaida.

Outra novidade é o ator argentino radicado no México Michel Brown (“Hernán”, “Pasión de Gavilanes”), que volta à produção de sucesso, depois de sua participação na terceira edição da competição.

A disputa

Entre marteladas, bate-estacas, bórax e têmperas múltiplas, a oficina mais famosa do continente volta a abrir suas portas para receber os oito participantes, separados em dois grupos. O primeiro composto por Gerson Bragagnoli, 66 anos (Brasil), forjador há 16 anos; Gustavo Cervantes (México), da cidade de Puebla, com três anos de experiência em cutelaria; o carismático Agustín Peppi, de Mendoza (Argentina), que há onze anos se dedica em tempo integral à forja; e Marco López (México), forjador também em tempo integral, com cinco anos de experiência.

No segundo grupo, Sandra Soma (Argentina), 55 anos, forjadora há 4 anos; Juan Sebastián Gaviria (Colômbia), escritor e romancista apaixonado pela natureza e pela forja; Roger Glasser (Brasil), que foi aluno do juiz ​​Ricardo Vilar e forja desde os 13 anos; e o paranaense Marcio Madalosso (Brasil), 47 anos, forjador há 30 anos e há 15 como profissional.

“Estamos celebrando a quinta temporada de ‘Desafio Sobre Fogo Brasil e América Latina’, que é um exemplo perfeito da composição de nossa audiência, formada por homens e mulheres que buscam o melhor entretenimento. E também procuram um componente histórico que se encontra perfeitamente nesta produção, uma vez que em cada episódio contamos a história de cada uma dessas ferramentas ou armas, e a história da civilização humana, através das armas”, explica Miguel Brailovsky, vice-presidente Sênior de Conteúdo do History.

E acrescenta: “Esta é uma competição que expõe a arte, maestria, engenhosidade, criatividade e profissionalismo dos diferentes latino-americanos que hoje descobriram ou redescobriram o forjamento, seja como ofício ou como hobby , e que está ganhando mais seguidores em toda a América Latina”.

A 5ª temporada de Desafio Sob Fogo estreia na próxima quinta-feira (14), às 23h05, no History Channel.