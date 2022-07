Lembra daquela Lanborghini Gallardo plotada como viatura que foi utilizada em eventos pela Polícia Federal no ano passado aqui no Paraná? Então, ela e mais dois carros de luxo que pertenciam ao “Rei do Bitcoin” Cláudio José de Oliveira, preso na Operação Daemon, que investigava as operações da empresa Bitcurrency Moedas Digitais acusada de um causar prejuízo de R$ 1,5 bilhão a seus clientes, vão a leilão.

O pregão será na próxima sexta-feira (22), no site Kronberg Leilões. Os veículos fazem parte da Massa Falida da empresa. Além da Lamborghini 2009/2010, que possui motor de 10 cilindros e potência de 560 cavalos (vai de zero a 100 km/h em 3,7 segundos) e custava cerca de R$ 800 mil na época da apreensão, serão vendidos uma BMW 750I e um Honda HRV Touring.

A Lamborghini tem valor de avaliação em R$ 629 mil, enquanto o HRV pode ser vendido por R$ 140,5 mil e a BMW por R$ 231,3 mil. O pagamento deve ser feito à vista e o maior lance do leilão (mais a comissão de 5% do leiloeiro) fica com o veículo nas condições em que ele se encontram.

>>> Acesse para saber mais sobre o leilão