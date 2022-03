Um dentista concursado pela Prefeitura de Londrina, região Norte do Paraná, foi demitido após permanecer 19 anos afastado por atestados médicos. Douglas D’Artagnan Amorin foi alvo de uma sindicância comandada pela Corregedoria Municipal, que constatou a irregularidade praticada pelo servidor público. As informações são do site UOL.

Em 1998, Douglas passou num concurso público para exercer a profissão de dentista na cidade paranaense. Em 2003, no entanto, pediu afastamento de suas funções alegando um problema no ombro. Ele só poderia ficar afastado por 24 meses, de acordo com a legislação do município. No entanto, foram 228 meses longe de suas atribuições.

Neste período, segundo a investigação, ele exerceu outras atividades remuneradas, o que é proibido neste caso de licença médica.

“Durante esse período, ele teve algumas readaptações. Chegou a trabalhar em alguns momentos na prefeitura, mas maioria do tempo ficou afastado por atestado médico. A partir de 2011, começou a exercer atividades paralelas: teve dois escritórios de advocacia, uma outra empresa, participou de concursos públicos e concorreu ao cargo de vereador em 2020”, disse.

