O deputado federal Schiavinato (PP-PR) morreu na noite desta terça-feira (13) em decorrência de complicações causadas pela covid-19. Foi o primeiro deputado federal a morrer vítima do coronavírus no país. O anúncio foi feito nas redes sociais do parlamentar.

“Esperávamos um milagre. E ele não veio. Ou aconteceu de uma forma que agora não sabemos compreender. José Carlos Schiavinato acabou de falecer na noite dessa terça-feira, 13 de abril”, diz a postagem.

O deputado tinha 66 anos e estava internado há 40 dias, em Brasília. Antes, no dia 12 de março, a esposa dele, Marlene, já havia morrido de Covid-19, mas o parlamentar não chegou a saber do fato.

Natural de Iguaraçu, no Noroeste do Paraná, Schiavinato era engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foi prefeito de Toledo por dois mandatos (2005-2012) e deputado estadual (2015-2018), antes de conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados. Era membro titular da Comissão de Agricultura da Câmara.