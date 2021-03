O vazamento de combustível que atingiu a rede pluvial do bairro Porto dos Padres, em Paranaguá, no Litoral do Estado, provocou o desalojamento de 40 pessoas. As casas próximas das galerias foram evacuadas pela Defesa Civil municipal por medidas de segurança. Na segunda-feira (1º), um produto inflamável provocou explosões em bueiros e labaredas na rede pluvial.

Nesta tarde de terça-feira (2), equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalham nas galerias, jogando espuma para retirar os resquícios do material inflamável. Segundo a Defesa Civil, ainda não há informações sobre que tipo de substância teria provocado as explosões na segunda-feira (1º).

Na manhã desta terça-feira, medições, realizadas em intervalos regulares, demonstraram a diminuição da concentração de gazes, e o índice de explosividade chegou a zero. O índice serve para determinar se o ambiente apresenta concentração de gases inflamáveis nas galerias pluviais capazes de causar uma explosão caso haja uma fonte de ignição.

Por medidas de segurança, novas medições serão feitas no final da tarde, para garantir se há risco de acidentes na região. Cerca de 300 m² foram afetados com o vazamento.