No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta sexta-feira (23) mais 3.533 casos confirmados de infecção pelo coronavírus e mais 243 mortes em decorrência da Covid-19.

A maioria dos novos casos registrados são deste mês de abril, mas também há casos de outros meses, de setembro de 2020 para cá. Já as mortes ocorreram de 29 de setembro de 2020 a 24 de abril de 2021. Das 243 vítimas, há 97 mulheres e 146 homens, com idades que variam de zero a 94 anos. Desde o início da pandemia, o Paraná soma 917.924 casos e 21.199 mortes.

O informe relata que 2.451 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.983 em leitos SUS (952 em UTI e 1.031 em enfermaria) e 468 em leitos da rede particular (277 em UTI e 191 em enfermaria).

Há outros 2.351 pacientes internados, 1.400 em leitos UTI e 951 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.