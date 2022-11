O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (DEM), escapou muito pouco do deslizamento de terra ocorrido na noite desta segunda-feira (28) na BR-376, estrada que liga Santa Catarina ao Paraná. Segundo relato do próprio político, ele e um funcionário da prefeitura estavam com o carro parado aguardando a liberação da pista, quando um grande volume de terra e pedras desabou barranco abaixo.

“Só estamos vivos por um livramento de Deus. Eu e o Cláudio, nosso motorista, não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado. Muita terra, pedra, que vieram para cima dos carros”, relatou o político. O carro em que o prefeito estava tombou e ficou ao lado da terra que deslizou.

Várias equipes de resgate foram enviadas para a região no início da noite. Informações iniciais, ainda não confirmadas oficialmente pela PRF, dão conta de que um grande deslizamento de terra soterrou vários carros que estavam nas pistas, em ambos os sentidos. Carros, caminhões e até um ônibus teriam sido atingidos.

Chove muito forte na região há alguns dias e outros deslizamentos na região de Curitiba foram identificados, bloqueando o tráfego na BR 116, estrada da Graciosa e BR-376.

