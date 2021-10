O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) vai realizar, entre os dias 20 e 24 de outubro, leilão de 3.068 veículos na condição de sucata. Os pregões serão on-line. Os veículos são baixados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), não podem ser registrados ou licenciados, sendo proibida a circulação em via pública, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de peças e partes metálicas.

Poderão participar pessoas jurídicas que comprovem o registro da empresa no ramo de desmontagem de veículo perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do distrito federal em que atuam, para aquisição de sucatas e material inservível e que atenda todas as exigências estabelecidas estão nos editais do leilão, disponíveis no site do Detran-PR.

Serviço

1º lote – 908 veículos na condição de sucata para reaproveitamento de peças em leilão online.

Data: 20.10.2021 – quarta-feira

Horário: 9h

Local: Online pelo site www.rgomesleiloes.com.br

Total avaliação: R$ 764.650,00

2º lote – 698 veículos na condição de sucata para reaproveitamento de peças.

Data: 21.10.2021 – quinta-feira

Horário: 9h

Local: Online pelo site www.danielgarcialeiloes.com.br

Total avaliação: R$ 825.250,00

3º lote – 906 veículos na condição de sucata para reaproveitamento de peças.

Data: 22.10.2021 – sexta-feira

Horário: 9h

Local: Online pelo site www.vardanaleiloes.com.br

Total avaliação: R$ 777.900,00

4º lote – 556 veículos na condição de sucata para reaproveitamento de peças.

Data: 25.10.2021 – segunda-feira

Horário: 9h

Local: Online pelo site www.lancejusto.com.br

Total avaliação: R$ 828.500,00

