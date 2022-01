Passageiros de um ônibus de turismo que seguia de São Paulo para Cianorte, no noroeste do Paraná, viveram momentos de pânico na noite desta quinta-feira (13). Em Paiçandu, norte do Paraná, o veículo acabou pegando fogo em um trecho da PR-323. Por sorte, todos os passageiros conseguiram deixar o ônibus sem ferimentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros as chamas começaram nas rodas do veículo. Assim que percebeu as chamas, o motorista encostou na PR-323 e todos saíram correndo. O veículo tinha mais de 100 litros de diesel, o que gerou um risco ainda maior.

Foram utilizados quatro caminhões dos bombeiros para o combate às chamas. Infelizmente os pertences dos passageiros foram destruídos pelo incêndio que consumiu todo o veículo.

