O Porto de Paranaguá recebeu, nesta quarta-feira (24), dez caminhões Peterbilt modelo 389 Edição Limitada. Os veículos vieram diretamente do porto de Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, e agora seguem para colecionadores de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os caminhões chamam atenção, pois a marca, fundada em 1939, incorpora a herança Peterbilt com um design comprovado e clássico da fabricante. Especialmente no 389, que mistura modernidade com design antigo.

Clássico entre os caminhoneiros americanos, os veículos da marca Peterbilt são chamativos. O 389, por exemplo, tem grande parte cromada e uma grade frontal de respeito. As versões que chegaram ao Brasil são 898 legendary, uma edição limitada do modelo.

Suas cabines são caracterizadas pelo conforto e interior bastante clássico, com tons de madeira, mas trazem tecnologias como conexão bluetooth, GPS com rotas customizadas para peso e tamanho do caminhão.

