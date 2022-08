As consequências de uma tempestade podem ser fatais para humanos e animais. Em uma propriedade rural de Saudade do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, 19 vacas morreram após serem atingidas por duas descargas elétricas na madrugada de terça-feira (16).

De acordo com Sérgio Cerbatto, dono do rebanho, o acidente foi provocado por galhos de uma árvore que encostaram em fios da rede, provocando a descarga elétrica. Os animais dormiam em um mesmo cercado no momento do acidente. Onze delas estavam prenhas. O proprietário acredita que o vento empurrou um galho na rede de alta tensão.

Duas descargas elétricas

Ainda segundo Cerbatoo, foram duas descargas elétricas. Na primeira, 12 animais morreram. Após essa fataidade, ele chamou técnicos da Copel e, após a religação da energia, uma nova descarga atingiu o mesmo local, matando mais sete vacas.

O dono da propriedade relatou ainda que as descargas elétricas mataram peixes de um açude próximo. O produtor calcula que o prejuízo é de quase R$ 200 mil. Em nota, a Copel disse que analisa as causas do acidente.