Após quase dois meses do início da 23ª Campanha de Vacinação Contra a Influenza, apenas 33,4% do grupo prioritário foi imunizado no Paraná. Diferente da covid-19, em que ainda não há vacina suficiente para todos os paranaenses no momento, a vacina da gripe encontra-se disponível para o público-alvo, mas do total de 4,4 milhões de pessoas que deve se vacinar, apenas 1,4 milhão se imunizaram – segundo dados do Ministério da Saúde. A vacinação é feita em uma única dose.

A campanha de vacinação teve início no dia 12 de abril, está na segunda fase e a terceira e última etapa começa nesta quarta-feira (8). A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de alcançar 90%, o que diminui drasticamente as chances de ocorrências mais graves.

“Precisamos reforçar a importância da vacinação contra a gripe, mesmo durante a pandemia. Sabemos que neste momento as pessoas estão concentradas na vacinação contra o coronavírus, mas não podemos deixar de imunizar a população contra um vírus que já possui vacina há muitos anos”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O Ministério da Saúde já enviou ao Estado 2.968.400 vacinas contra a Influenza. Todos os oito lotes foram distribuídos aos municípios. Nesse comparativo, apenas 50% do que chegou nas prefeituras, responsáveis pelo processo de imunização, alcançou os paranaenses.

Etapas

A vacinação foi distribuída em três etapas em 2021, sendo a primeira, de 12 de abril a 10 de maio, abrangendo gestantes, puérperas, crianças de seis meses a menores de seis anos, indígenas e trabalhadores da saúde. Nesta fase o Paraná atingiu 55,9% de cobertura até agora, com 716.212 doses aplicadas da meta de 1.282.132 pessoas destes grupos.

A segunda etapa começou no dia 11 de maio para vacinação de idosos de 60 anos ou mais e professores da rede pública e privada, com encerramento nesta terça. A cobertura parcial desta fase indica 39,9% de abrangência, com 778.804 doses aplicadas das 1.949.851 pessoas elencadas neste grupo.

Já a terceira e última etapa, que iniciará nesta quarta-feira (9), seguirá os seguintes grupos: comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. A meta é vacinar 1.247.338 pessoas.

Os paranaenses que fazem parte dos grupos já atendidos e ainda não foram vacinados devem procurar um posto de saúde próximo de sua residência para receber o imunizante.

Grupo prioritários

O grupo prioritário com menor procura pela vacinação até o momento é o de professores da rede pública e privada, com 56,2 mil doses aplicadas, correspondendo a 33,5% de cobertura. Ele é seguido pelos idosos, com 722,5 mil doses (40,6%), e trabalhadores da saúde, com 122,7 mil doses (45%).

A população indígena já alcançou 86,8% de cobertura vacinal, com 15,4 mil doses aplicadas. Este grupo possui a maior cobertura do Estado até o momento, seguido das crianças de seis meses a menores de seis anos, com 507,8 mil doses (58,9%), e puérperas, com 10,3 mil doses (54,8%).

A Secretaria de Estado da Saúde indica que os municípios realizem a busca ativa dos grupos prioritários, e a vacinação extramuro – fora das unidades de saúde – para maior cobertura da vacinação.

Considerando que alguns grupos prioritários da vacinação contra a Influenza são iguais aos da vacina contra a covid-19, o Ministério da Saúde orienta que tenha um intervalo de pelo menos 14 dias entre as doses.

Regionais da saúde

De acordo com os dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), a 9ª Regional de Saúde, de Foz do Iguaçu, possui a menor cobertura dentre as 22 regiões, com 24.205 doses aplicadas, 15,9% da população alvo de 151.834 pessoas.

Em seguida vem a 15ª Regional, de Maringá, que aplicou 60.872 vacinas, registrando uma cobertura de 18,7% da meta de 325.804 doses, e a 1ª Regional, de Paranaguá, que vacinou 30.403 das 112.384 pessoas da população alvo, somando 27,1% de cobertura vacinal.

A 4ª Regional, de Irati, registra 51,4% de cobertura dos grupos, o maior indicador proporcional. Ao todo foram 30.611 doses aplicadas, das 59.499 elencadas. Depois de Irati, a 22ª Regional, de Ivaiporã, aplicou 27.611 doses, alcançando 49,8% da população alvo de 55.452 pessoas. Em terceiro lugar está a 8ª Regional, de Francisco Beltrão, que vacinou 62.422 pessoas das 134.611 da população alvo, ou 46,3% dos grupos.

Confira a cobertura vacinal por Regional de Saúde:

1ª RS (Paranaguá): 27,1% – 30.403 doses / 112.384 população alvo

2ª RS (Metropolitana): 30,8% – 389.922 doses / 1.260.633 população alvo

3ª RS (Ponta Grossa): 41,5% – 93.875 doses / 226.093 população alvo

4ª RS (Irati): 51,4% – 30.611 doses / 59.499 população alvo

5ª RS (Guarapuava): 40,1% – 71.732 doses / 178.760 população alvo

6ª RS (União da Vitória): 43,3% – 28.502 doses / 65.727 população alvo

7ª RS (Pato Branco): 43,9% – 44.681 doses / 101.696 população alvo

8ª RS (Francisco Beltrão): 46,3% – 62.422 doses / 134.611 população alvo

9ª RS (Foz do Iguaçu): 15,9% – 24.205 doses / 151.834 população alvo

10ª RS (Cascavel): 39,3% – 87.409 doses / 222.185 população alvo

11ª RS (Campo Mourão): 44,8% – 60.896 doses / 136.067 população alvo

12ª RS (Umuarama): 40,8% – 44.529 doses / 109.153 população alvo

13ª RS (Cianorte): 40,7% – 24.547 doses / 60.271 população alvo

14ª RS (Paranavaí): 43,6% – 48.666 doses / 111.449 população alvo

15ª RS (Maringá): 18,7% – 60.872 doses / 325.804 população alvo

16ª RS (Apucarana): 31,1% – 46.735 doses /150.105 população alvo

17ª RS (Londrina): 37,6% – 139.782 doses / 371.388 população alvo

18ª RS (Cornélio Procópio): 33,8% – 34.157 doses / 100.596 população alvo

19ª RS (Jacarezinho): 45,7% – 52.663 doses / 115.135 população alvo

20ª RS (Toledo): 43,7% – 65.206 doses / 149.322 população alvo

21ª RS (Telêmaco Borba): 39,1% – 27.776 doses / 71.030 população alvo

22ª RS (Ivaiporã): 49,8% – 27.611 / 55.452 população alvo

PARANÁ: 33,4% – 1.497.202 doses / 4.479.320 população alvo