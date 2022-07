O dia no litoral do Paraná amanheceu ensolarado, mas no meio da manhã, do nada, um nevoeiro denso encobriu toda a região de Matinhos, no balneário de Caiobá, bem onde estão sendo realizados os serviços de engorda da orla. Os trabalhadores foram pegos de surpresa pelo fenômeno curioso, mas o serviço não parou. É normal nevoeiros ao amanhecer, mas nem tão comuns no meio do dia.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), atendendo a um pedido da Tribuna, o fenômeno é conhecido por nevoeiro de advenção. “Esse fenômeno ocorre quando um ar mais quente e úmido entra em contato com uma superfície mais fria (no caso aí, o mar), condensando o ar e formando o nevoeiro”.

Foto: Almir Alves / Matinhos Agora

A previsão do tempo para os próximos dias aponta aumento da nebulosidade e também de ventos no litoral. A Marinha do Brasil emitiu um comunicado com alerta para o sistema frontal que pode ter efeitos em todos os estados da região Sul. São previstos ventos de até 62 km/h na noite desta segunda, madrugada de terça.