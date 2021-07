Em Cascavel, 282 doses de vacina contra Covid-19 foram descartadas, por erro no armazenamento delas. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde. Os frascos com imunizantes da Pfizer chegaram dia 18 de junho no município – três dias depois, eles foram encontrados fora da geladeira na sede da Central de Imunização.

O município então alertou o Programa Nacional de Imunização, que analisou o caso e orientou o descarte. A prefeitura de Cascavel informou que fará uma apuração para identificar os responsáveis pelo erro. Em Cascavel, a campanha de imunização chegará à população com 32 anos de idade nesta sexta-feira (23).

