Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (02), por roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal em Paranaguá, no litoral do Paranaguá. Além da prisão, a polícia recuperou o dinheiro e apreendeu um fuzil utilizado pela dupla criminosa.

Segundo a Polícia Militar (PM), os assaltantes renderam dois vigilantes para entrar no banco e levaram um cofre junto com um malote. No entanto, com o auxílio de câmeras de monitoramento da Guarda Municipal de Paranaguá, a PM localizou e prendeu a dupla.

Fuzil “fake” e ferramentas

Com os homens, foram encontrados R$ 95 mil, um fuzil airsoft e ferramentas utilizadas para o arrombamento da agência. Um suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado no Litoral.

O dinheiro recuperado e os materiais apreendidos serão entregues à Polícia Federal (PF).