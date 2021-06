O governo do Paraná lança nesta segunda-feira (21) o edital de licitação da primeira etapa da revitalização da Orla de Matinhos. Com investimentos previstos de R$ 377 milhões, a fase inicial de obras prevê a engorda da faixa de praia por meio de aterro, estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem, redes de microdrenagem, revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de árvores nativas, bem como a pavimentação asfáltica e a recuperação de vias.

O anúncio oficial será feito pelo governador Ratinho Junior às 10 horas no Palácio Iguaçu. Após o lançamento do edital, as empresas interessadas terão prazo de 30 dias para apresentar propostas e a documentação exigida.

A segunda fase da revitalização incluirá a construção de um canal, um headland e um guia de corrente em Saint Etienne e a adequação do canal do rio Matinhos, com valor estimado em R$ 126,6 milhões. Segundo o Instituto Água e Terra (IAT), a licitação desta etapa deverá acontecer durante as obras da primeira fase. A estimativa é de que ambas estejam finalizadas em 2025.