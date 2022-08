Nove partidos confirmaram até domingo (31) candidatos próprios ao governo do Paraná para as eleições que serão realizadas em outubro deste ano. O prazo para as legendas realizarem as convenções partidárias se encerra na próxima sexta-feira (5).

LEIA TAMBÉM:

>> Álvaro Dias candidato à presidência? ‘Aposta do improvável’, diz senador

>> Ratinho Jr quer usar “todos os instrumentos jurídicos” pra evitar lei que permite lixo de outros estados no PR

O Partido Social Democrático (PSD) terá o atual governador e candidato à reeleição, Ratinho Junior como postulante ao governo do Paraná. PL, União Brasil, Progressistas, MDB, PTB, Solidariedade, Republicanos, Cidadania, Pros e PSB já confirmaram apoio à chapa, que terá Darci Piana novamente como vice.

Já o Partido dos Trabalhadores (PT) irá com o ex-governador Roberto Requião como candidato. Jorge Samek será vice na chapa que terá o PCdoB e o PV como partidos apoiadores.

Outra a legenda a confirmar candidatura foi o Partido Democrático Brasileiro (PDT), que lançou o ex-deputado federal Ricardo Gomyde para a disputa ao governo do Paraná. A advogada Eliza Ferreira será a vice na chapa.

Também lançaram candidatos o Partido Socialismo e Liberdade (Psol), com a professora Angela Machado; o Partido da Mobilização Nacional (PMN), com a professora Solange Ferreira Bueno; o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), com o professor Ivan Ramos; o Democracia Cristã (DC), com Joni Correia; o Partido Comunista Brasileiro (PCB), com a professora Vivi Motta; e o PCO (Partido da Causa Operária), com Adriano Teixeira.

>>> Acompanhe a cobertura das eleições 2022