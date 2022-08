Encerrado o período de registro de candidaturas, 1.517 políticos habilitaram-se para receber votos na urna eletrônica no Paraná. São nove candidatos ao Governo do Estado, dez ao Senado, 626 a deputado federal e 872 a deputado estadual. Há, ainda, os nove candidatos a vice-governador e os 20 a suplente de senador, mas estes não serão nominalmente votados em 2 de outubro. O número de candidatos é o maior da história no estado e representa um acréscimo de 22% sobre o número total de concorrentes de 2018 (1.243).

Na última eleição geral no estado, houve mais candidatos a governador, 10, e ao Senado, 16 (eram duas vagas em disputa). Já para as eleições proporcionais, o número de candidatos aumento significativamente neste ano. E um dos motivos é que esta será a primeira eleição estadual sem a possibilidade de coligação na eleição proporcional. Assim, enquanto anteriormente vários partidos se juntavam para montar uma única chapa de candidatos a deputado, e o voto em qualquer candidato da coligação ajudava todas as legendas, desta vez, cada sigla só contabilizará os votos recebidos por seus candidatos. Exatamente por isso, precisaram lançar mais nomes em suas chapas puras.

Resumo dos Cargos no Paraná

Governador

Vice-Governador

Senador

1º Suplente

2º Suplente

Deputado Federal

Deputado Estadual