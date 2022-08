Não tem como não se impressionar coma transformação da orla de Matinhos quando a maré está mais baixa. Em vídeo gravado neste domingo com o auxílio de um drone, o fotógrafo Almir Alves mostrou a extensão da faixa de areia entre a avenida Atlântica e o mar de Matinhos. O resultado, para quem conhece bem a região, é quase inacreditável.

Veja você mesmo no vídeo abaixo!

O trecho mostrado no vídeo da página Matinhos Agora é entre o Sesc e o famoso prédio Pipeline, mais ou menos no meio da faixa de 1,8 quilômetros que vai do Pico de Matinhos até o canal da Avenida Paraná, em Caiobá. Foi tanta areia puxada do fundo do oceano e jogada ali, que hoje não há mais desnível entre o calçadão e a orla. A engorda da orla, por sinal, pode retomar Matinhos como a “melhor direita” do Brasil.

Já foi iniciado também o serviço de recuperação da restinga, vegetação que ajuda a conservar a biodiversidade local. No Pico de Matinhos segue em ritmo avançada a construção do primeiro espigão, estrutura de rochas que vai avançar no mar para ajudar a manter o novo formato da orla de Matinhos.

