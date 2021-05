O governo do Paraná decidiu ampliar em uma hora o funcionamento de restaurantes, bares e lanchonetes dentro do pacote de medidas restritivas para enfrentamento da pandemia do coronavírus – as determinações passam a vigorar a partir desta sexta-feira (28). Agora, restaurantes bares e lanchonetes poderão ficar abertos até as 21 horas. A venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, contudo, seguem permitidos apenas até as 20 horas, mesmo horário do chamado “toque de recolher”. O decreto 7.737/2021, já com a alteração, será publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (27).

De acordo com a Casa Civil, a intenção é “permitir que as pessoas que já estão nos estabelecimentos possam terminar a refeição até as 21h, sem consumo de álcool após as 20h”. O atendimento, contudo, precisa ser restrito a 50% do público no salão. Já na modalidade de entrega fica permitido o funcionamento 24 horas. Fica vedado o consumo no local nos domingos, mas com o delivery permitido.

Trata-se da única mudança em relação ao decreto publicado na terça-feira (25). As novas regras começam a vigorar às 5h desta sexta-feira (28) e valem até as 5h do dia 11 de junho. De acordo com o governo estadual, medidas mais rígidas adotadas pelos municípios “terão apoio da administração estadual”.

