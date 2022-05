Os trabalhos de engorda da orla de Matinhos estão prestes a iniciar uma nova fase. Nesta segunda-feira o Consórcio Sambaqui, responsável pelo serviço, informou que a partir desta quarta-feira (1º), dará início à movimentação intensa de embarcações de apoio à draga – prevista para iniciar seus trabalhos em junho – conforme plano de sinalização já autorizado pela Capitania dos Portos do Paraná.

“Solicitamos outrossim, visando manter a Segurança da Navegação e a salvaguarda da vida, que embarcações não pertencentes à obra, se atentem para o percurso entre o Morro do Boi com direção aos Balneários de Matinhos, devido ao início das operações de dragagem. Esta movimentação acontecerá até a conclusão do engordamento da Praia de Matinhos”, diz a nota.

O alerta vale para todos os tipos de embarcações que se aproximem da faixa de areia de toda a orla. Apesar de também requererem atenção, as canoas dos pescadores não terão seu trajeto prejudicado.