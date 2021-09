Uma empresa de Marechal Cândido Rondon, na região Oeste do Paraná, inaugurou nesta semana a maior planta de produção de proteína a partir de soro do leite na América Latina. A Sooro Renner, que já é líder nacional neste tipo de produto, conhecido principalmente pela classificação whey protein, usada por atletas, investiu R$ 120 milhões na construção do novo espaço, que eleva a capacidade produtiva da empresa de 120 para 220 toneladas/dia.

LEIA TAMBÉM:

> Nova loja da Havan em Curitiba vai “matar” loja que já existe a 1 km de distância

> Com o combustível nas alturas, motorista reduz compra em lojas de conveniência de postos de Curitiba

> Draga usada na engorda da praia de Balneário Camboriú viaja ao Paraná; saiba o motivo

O permeado non caking, que é o produto produzido pela Sooro Renner, é um composto obtido do soro do leite e vendido para a indústria alimentícia ou de nutrição animal. O componente é usado, por exemplo, em achocolatados e sorvetes. Sua aplicação mais famosa, no entanto, é isolada, nos complexos de whey protein – sucesso em academias e entre atletas de alta performance.

De acordo com a empresa, a nova planta industrial tem mais de 8 mil metros quadrados. Equipamentos modernos e tecnológicos processam os 3,5 milhões de litros de soro de leite vindos diariamente das empresas de laticínios. A transformação desse insumo em proteína rende a Sooro Renner uma receita de R$ 16 milhões a R$ 18 milhões por mês.

A nova operação, de acordo com a empresa, irá gerar 30 empregos diretos e 150 indiretos.

Além desse investimento, a empresa está expandindo sua segunda planta, na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul. Por lá, o grupo tem ampliado a capacidade de estocagem de matéria-prima, adequado áreas de estocagens de produtos químicos e melhorados os processos industriais. O investimento é de R$ 6 milhões.

Web Stories