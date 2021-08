Com a expectativa de melhora no transporte de passageiros ainda neste fim de ano, a Viação Garcia-Brasil Sul, de Londrina, investiu R$ 30 milhões na compra de 31 veículos para renovar a sua frota. De acordo com a empresa, são ônibus modernos, todos fabricados pela gaúcha Marcopolo, e que deverão operar nos trechos intermunicipais e interestaduais.

A Garcia indica que dez dos veículos são do modelo Paradiso G8 1800 Double Decker, com 56 lugares (48 poltronas semileito e oito cabines); 12 são do modelos Paradiso G8 1200, com 42 poltronas semileito; e nove veículos são do modelos Viaggio 800, para fretamento.

Fortemente afetada pela pandemia de Covid-19, a viação paranaense está atuando com 60% do movimento mensal em comparação com o período pré-pandemia. Porém, a Garcia espera chegar a 85% até o fim do ano.

Cobrindo trechos em estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a empresa viu seu movimento quebrar em 90% no início da pandemia.