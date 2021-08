A fabricante de componentes de madeira para a construção civil Araupel irá investir R$ 40 milhões na ampliação de sua fábrica em Guarapuava, na região Sul do Paraná. De acordo com a empresa, com o aporte, a fábrica na cidade aumentará em 15% sua capacidade produtiva.

Uma das maiores empresas do Brasil no segmento, a Araupel tem plantas em Guarapuava e em Quedas do Iguaçu, na região Sudoeste do estado. Nas duas unidades, a empresa emprega 1,7 mil pessoas. Com a ampliação na indústria guarapuavana, novas 100 vagas serão criadas.

Fundada em 1972, a empresa produz e vende para os mercados nacional e internacional itens como molduras, batentes, painéis e rodapés, entre outros componentes de madeira.

