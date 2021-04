Uma carta assinada por 94 empresários do Paraná pede ao poder público medidas efetivas para conter a pandemia de coronavírus. O documento da Rede de Solidariedade do Paraná, entidade que reúne empresários de diversos setores para ajudar no combate à covid-19, foi enviado terça-feira (13) ao governador do estado, Carlos Massa Ratinho Jr (PSD), ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM) e ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Entre os mandatários do documento estão os grupos Boticário, Positivo e Marista.

O principal pedido é para que todos os entes governamentais se unam para acelerar a vacinação. “Aos governantes, pedimos que usem toda a capacidade de mobilização e operacionalização que lhes cabem no sentido de investir empenho e atenção necessários para que as doses da vacina cheguem à população em um ritmo cada vez mais rápido e em quantidade suficiente para todos”, clama a carta. “Agora é o momento de gestores municipais e estaduais se unirem ao governo federal em um só esforço pela aquisição imediata de imunizantes. Nossa população e nossa economia não vão aguentar mais um ano de trabalho remoto, ensino remoto e relacionamentos à distância”, alertam os empresários.

A carta também pede conscientização da população na adoção de medidas sanitárias, como uso de máscara, distanciamento e isolamento social e a não formação de aglomerações. “Neste período em que é tão fácil disseminar o vírus e contaminar inúmeras outras pessoas, atitudes individualistas produzem impactos graves para toda a sociedade”, ressalta o documento.

A Rede Solidariedade também apela ao setor produtivo para que mais empresas se envolvam em campanhas de doação para compra de equipamentos, medicamentos e insumos para o tratamento da Covid-19.

“Não podemos ficar de braços cruzados diante de tantas vidas sendo perdidas. Estamos há mais de um ano trabalhando e empenhando esforços para minimizar os efeitos trágicos desta pandemia, por meio da campanha ‘O Amor Contagia’ e também com a mobilização de nossos empresários para ajudar hospitais e a população de nosso estado”, reforça o pedido.

O Amor Contagia

A campanha “O Amor Contagia” é uma iniciativa do Ministério Público do Paraná (MPPR), Minisitério Público do Trabalho (MPT) e da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar) e conta com apoio de mais de 40 empresas paranaenses, entre elas o GRPCom, Grupo Marista, Instituto Positivo, Ademilar, Boticário, Ebanx, Electrolux, Renault e W/Investments. Ao longo de toda a pandemia, a campanha ‘O Amor Contagia” arrecadou mais de R$ 12 milhões que ajudaram 50 hospitais, além de entidades assistenciais.

Os empresários podem colaborar não só com doações de dinheiro, mas também de horas de produção, transporte, matéria-prima, medicamentos e mesmo equipamentos. Todas as informações de como ajudar estão no site da campanha do “Amor Contagia”.