Após transformar a orla da praia de Caiobá, entre o Pico de Matinhos e o canal da Avenida Paraná, em Matinhos, o serviço de engorda das praias do Paraná avança para os demais balneários da região. A draga Galileo Galilei está despejando milhares de metros cúbicos de areia diariamente na faixa de areia do balneário de Flamingo, o primeiro logo após o Rio Matinhos, próximo ao Mercado de Pescados, e já muda a cara da região. A obra está 45 concluída.

Nas imagens registradas por drone pelo repórter fotográfico Almir Alves, da página Matinhos Agora, parceiro da Tribuna, é possível ver a impressionante diferença observada na largura da faixa de areia. Quando a imagem “abre” e mostra Caiobá ao fundo, fica visível que o cenário mudou (e muito).

A segunda fase da engorda começou no balneário Rivieira e vai até o ao Pico de Matinhos, passando por Flamingo, num trecho de 1 km. O serviço vai continuar até chegar ao tradicional local preferido dos surfistas paranaenses. Em seguida a draga retorna ao Rivieira e, em sentido contrário, avança até o balneário de Flórida para chegar a 4,5 km de engorda. Somados aos 1,8 kms da primeira fase, a obra atinge 6,3 km de faixa estendida.

Nestes trechos, já foram depositadas mais de 1,3 milhão de metros cúbicos de areia – cerca de 50% dos 2,7 milhões de metros cúbicos do projeto. 1,3 milhão de metros cúbicos de areia equivale a 100 mil caminhões de areia.

