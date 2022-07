A engorda da praia de Matinhos avança um pouco todos os dias. A empresa que executa o serviço, que pretende aumentar a faixa de areia das praias do município, deixando-as com 70 a 100 metros de largura, continua operando a gigantesca estrutura que busca areia do fundo do mar e despeja na área dos banhistas.

Nesta terça-feira (5) o fotógrafo Almir Alves, da página Matinhos Agora – parceira da Tribuna – publicou um novo vídeo feito com drone mostrando toda a área em que o serviço já foi realizado. Assista!