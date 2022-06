O serviço de engorda da orla de Matinhos, no litoral do Paraná, avança diariamente. Nas imagens feitas nesta quarta-feira pelo fotógrafo Almir Alves (conheça a história do Almir neste link) é possível observar que com a maré cheia já é possível perceber o aumento da faixa de areia, que ao final dos trabalhos deve chegar a 100 metros em algumas regiões.

Veja o vídeo feito com um drone.

A draga Galileo Galilei, a mesma usada na engorda da praia de Balneário Camboriú, opera em potência máxima e vai atuar em todas as praias, de Caiobá ao balneário Flórida. A previsão de término do serviço é em novembro.