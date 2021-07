Professores e estudantes da rede estadual de ensino entram em recesso escolar nesta segunda-feira (12), conforme o calendário escolar de 2021. Os professores retornam para Estudo e Planejamento nos dias 19 e 20 de julho e os alunos voltam às aulas no dia 21, uma quarta-feira.

Nesta sexta-feira, o Paraná chegou à marca de 216 mil profissionais da Educação Básica vacinados com a primeira dose, medida fundamental para a retomada segura das atividades. A maioria tem entre 35 e 59 anos.

LEIA TAMBÉM:

>> “Foi um milagre”, conta mãe de criança que teve traumatismo craniano após cair de atração no Beto Carrero

>> Saiba como identificar se sua família está sob alto nível de estresse

As escolas estaduais com aulas presenciais prosseguirão com o modelo híbrido após o recesso de julho junto ao rígido protocolo de segurança para prevenção da Covid-19. A resolução envolve distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, disponibilização de álcool em gel além de reforço na obrigatoriedade do uso de máscara. Também é aferida a temperatura de alunos e funcionários na entrada do colégio.

Distanciamento, uso de máscara e aferição de temperatura também são regras dentro do transporte escolar.

Na página Aulas Seguras 2021, a comunidade escolar encontra importantes orientações sobre o funcionamento das escolas para o ano letivo de 2021, com perguntas e respostas frequentes, uma cartilha com os principais procedimentos de biossegurança, cartazes com dicas para os estudantes e também o termo de compromisso para os pais e responsáveis que desejam o retorno presencial de seus filhos.

O retorno presencial deve ser ampliado para mais unidades no retorno das férias, mas não é obrigatório. Pais, mães ou responsáveis legais que desejem o retorno dos estudantes devem assinar um termo de autorização a ser entregue na instituição de ensino.

Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente continuarão no ensino remoto via Google Meet e também pelas plataformas digitais do Aula Paraná, na TV aberta e no YouTube, além do kit pedagógico impresso.

CASOS – A Secretaria da Educação monitora casos de Covid-19 nas escolas, em cumprimento às resoluções e orientações das autoridades sanitárias e para manter os colégios como ambientes controlados e seguros. Nesta sexta-feira (9), há 1.155 colégios abertos para as atividades presenciais e 492 fechados devido a decretos municipais que restringem a circulação de pessoas.

Desde a segunda semana de junho, a Secretaria não realiza mais “rodadas de abertura”. A reabertura gradual das instituições segue acontecendo em datas acordadas entre escolas e respectivos Núcleos Regionais de Educação (NREs).