Em 2022, a Catedral Basílica Nossa Senhora da Glória, a Catedral de Maringá, uma das mais belas do país e cartão postal do município, completa 50 anos e comemora o Jubileu de Ouro. Para marcar esta data, 100 miniaturas feitas a partir da madeira da construção original serão leiloadas para fiéis de todo o mundo. O projeto é uma iniciativa do Rotary Clube de Maringá Colombo.

As esculturas são em peroba rosa, madeira nobre considerada sagrada, e foram feitas graças ao talento do restaurador e escultor David Lopes. Cada peça será numerada e receberá um certificado de autenticidade. Quem arrematar uma das esculturas ainda terá a oportunidade de eternimar seu nome numa placa de bronze comemorativa que será fixada na catedral.

Veja um vídeo que mostra a fabricação das esculturas.

O dinheiro arrecadado será usado pelo Núcleo Social Papa João XXIII, criado pelo bispo Dom Jaime Luiz Coelho, que este ano também completa 50 anos de servições religiosos prestados ao município, que fica na região Noroeste do Paraná.

O leilão acontece após um jantar comemorativo que acontece no próximo dia 26 de maio no Moinho Vermelho. Informações podem ser obtidas pelos telefones (44) 3265-5338 e (44) 99925-7874 ou pelo site oficial do projeto catedral. Lances poderão ser dados pela internet, no site do leiloeiro Klöckner Leilões.