Morreu, aos 88 anos, ex-ministro e ex-deputado federal Euclides Scalco. Ele foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e também foi diagnosticado com covid-19 nos últimos dias. O ex-ministro deixa a esposa, Terezinha Scalco, e seus dois filhos e duas filhas. O governo do Paraná decretou luto oficial de três dias pela morte de Euclides Scalcom que vivia no Valencis Hóspice, em Curitiba.

“Euclides Scalco foi uma das lideranças políticas mais importantes da história do Paraná. Teve papel decisivo na Assembleia Constituinte e por onde passou deixou um legado de atenção com as demandas da população”, afirmou o governador Ratinho Jr.

Gaúcho nascido em Nova Prata, Scalco se formou em Farmacêutica e Bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com 27 anos, mudou-se com sua esposa para Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, onde deu início a sua vida política. Na década de 1960, foi eleito vereador e prefeito da cidade. Posteriormente, foi deputado federal durante três mandatos, tendo participado da Assembleia Nacional Constituinte responsável pela Constituição de 1988.

Scalco também atuou na história de Foz do Iguaçu. Em 1995, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, assumiu a posição de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Em sua gestão, auxiliou na renegociação da dívida contraída para a sua construção e na aquisição de duas unidades geradoras da usina, que modernizaram sua operação. Na cidade, ele também ajudou na fundação do setor de oncologia do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

Já em 1998, no segundo mandato presidencial de FHC, Scalco foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele também foi chefe da Casa Civil do Governo do Estado e recebeu o título de Cidadão Honorário do Paraná.

Sua biografia, escrita por seu sobrinho Marcos Antonio Bastiani, está no livro “Euclides Scalco. O homem, seu tempo e sua história”.