O arquiteto e urbanista e ex-governador do Estado do Paraná Jaime Lerner, de 83 anos, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Evangélico, em Curitiba. Lerner deu entrada no hospital no último domingo (23) para tratar de uma infecção nos rins. Segundo informações de um amigo do arquiteto, seu estado é delicado mas estável.

Jaime Lerner está sob cuidados da equipe de nefrologia. O boletim médico não foi divulgado pelo hospital, a pedido da família do arquiteto. No final do ano passado, o ex-governador chegou a ser internado em Curitiba para a retirada de do apêndice.

O arquiteto e urbanista já se vacinou com as duas doses contra a covid-19. Em março, Lerner contraiu a forma leve da doença e se recuperou bem, em casa.