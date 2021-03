O ex-governador do Paraná Jaime Lerner contraiu o coronavírus. O deputado estadual Michele Caputo (PSDB) trouxe a informação, que foi confirmada por pessoas próximas ao ex-governador, durante a sessão da tarde desta quarta-feira (10) da Assembleia Legislativa do Paraná.

LEIA TAMBÉM – Ratinho Jr testa negativo após surto de covid-19 no Palácio Iguaçu com 17 casos

Aos 83 anos, Jaime Lerner já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19, mas ainda não estava no período de imunidade. Segundo o ex-chefe de gabinete do ex-governador, Gelson Guelmann, Lerner está em casa, medicado e com sintomas leves da doença. Em outubro passado, Lerner foi internado para uma cirurgia de remoção do apêndice.