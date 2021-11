O ex-vereador Adelar Neumann, da cidade de Marechal Cândido Rondon, foi condenado a sete anos, nove meses e 10 dias de prisão no regime semiaberto. A condenação foi pelo crime de concussão, que é quando um agente público exige uma vantagem indevida para si mesmo ou para outras pessoas em razão do cargo que ocupa. A defesa vai recorrer.

Em 2019, quando era vereador na cidade do Oeste do Paraná, Neumann foi preso após ser flagrado com parte do salário de um servidor. A prática, conhecida popularmente como “rachadinha”, configurou crime no entendimento do juiz Clairton Mário Spinassi. À época, o ex-vereador chegou a ficar preso por mais de 30 dias – o tempo será descontado e ele deve cumprir sete anos, sete meses e 28 dias em regime semiaberto, com a possibilidade de recorrer da decisão no regime aberto.

Em sua sentença, o magistrado aponta que Neumann teria exigido parte dos salários de pelo menos dois servidores municipais. Em um dos casos, segundo a decisão judicial, foram feitos 11 repasses de dinheiro ao vereador; no outro, o salário foi dividido entre o vereador e o servidor por sete vezes.

O advogado de Neumann, Luciano Katarinhuk, disse que “a defesa recebe essa sentença com muita serenidade e vai buscar a reforma dessa decisão no Tribunal de Justiça”. “A defesa apresentou inúmeras inconsistências na acusação, as quais não foram apreciadas da forma como se entendia cabível”, continuou Katarinhuk, que ainda completou: “É um direito do Adelar de questionar essa decisão nos termos que se deram, haja vista as dúvidas referentes a essa acusação”.

