A Polícia Federal identificou na tarde desta quarta-feira (3) a substância que teria causado explosões em bueiros e labaredas no sistema pluvial de Paranaguá, no Litoral do estado. O vazamento de produto inflamável foi registrado na última segunda-feira (1º), no bairro Porto dos Padres, e assustou moradores.

Na segunda-feira, policiais federais estiveram no local onde teriam ocorrido as explosões e recolheram amostras da água da rede pluvial para serem periciadas. Nas amostras coletadas e analisadas pelos peritos foi encontrada a presença de substâncias compatíveis com gasolina ou nafta.

A polícia investiga a extensão dos vazamentos e busca informações para entender a gravidade dos danos a unidades de conservação e ecossistemas de toda a região.