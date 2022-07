Uma operação da Polícia Federal (PF) apreendeu uma Ferrari vermelha e o carro vai a leilão em Londrina, no norte do Paraná, com lance mínimo de R$ 1,15 milhão. A visitação ao veículo está aberta no pátio da PF da cidade, por meio de agendamento. O valor do lance é com base na avaliação de mercado.

Para ver o modelo de luxo, é preciso agendar a visita com antecedência de, no mínimo, 48 horas. O pedido deve ser feito pelo contato@topoleiloes.com.br. O pátio da corporação fica na Rua Tietê nº 1450, bairro no Vila Nova.

O e-mail deve conter o nome completo do interessado, CPF e RG e data da visita. Somente a pessoa cadastrada poderá entrar para ver o carro. Acompanhantes não serão permitidos.

Os lances ocorrerão pelo site do leilão, previsto para o dia 4 de agosto, a partir das 10h20, no formato online. Como é de costume nos leilões, o pagamento precisa ser feito à vista.

A Ferrari é um modelo 2010 e a potência do motor é de 570 cavalos.