A partir da próxima quarta-feira (7) uma nova empresa passa a operar o serviço de travessia no ferry boat de Guaratuba. A Três Mosqueteiros Comércio e Navegação, que já é responsável pela operação dos passeios de barco do Macuco Safari nas Cataratas do Iguaçu, foi a única empresa habilitada a participar da licitação, e agora terá o direito de explorar a concessão pelos próximos 10 anos. O valor da tarifa básica vai subir para R$ 8,90 – o reajuste de cerca de 20% vai garantir a operacionalidade da travessia e a execução das melhorias previstas em contrato.

Entre essas melhorias estão a revitalização e a sinalização de toda a área no entorno dos pontos de embarque e desembarque. Os quatro conjuntos de atracadouros também precisarão ser reformados e readequados. Bilheterias, lanchonete e as áreas destinadas ao Serviço de Atendimento ao Usuário estão na lista de locais que receberão melhorias estruturais.

O contrato também estimula a adoção de soluções tecnológicas por parte da empresa vencedora, como a venda de bilhetes pela internet como alternativa para reduzir as filas. Outra novidade proposta à Três Mosqueteiros é a instalação de um sistema de monitoramento por câmeras de todos os veículos transportados na travessia.

Seguem isentos do pagamento da tarifa de travessia os veículos emplacados e que pertençam a moradores de Guaratuba – com o direito de uma viagem de ida e volta por dia. Viaturas da PRE, do Corpo de Bombeiros, ambulâncias, veículos militares e oficiais do Governo do Paraná também poderão circular gratuitamente pelo ferry boat, desde que devidamente cadastrados junto ao DER e à concessionária.

Nova operadora após 25 anos

A nova operação substitui a concessão da empresa F. Andreis, que administrava a travessia desde 1996. A empresa chegou a participar no novo certame, mas foi inabilitada ainda na fase de documentação.