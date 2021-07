Motoristas que faziam a travessia de ferry boat Caiobá/Guaratuba nesta terça-feira (13) foram surpreendidos por uma falha técnica em uma das balsas utilizadas pela empresa BR Travessias. O problema deixou a embarcação à deriva por 45 minutos, deixando os motoristas apreensivos e incomodados.

Em nota a empresa afirmou que houve uma quebra no sistema hidráulico de uma das balsas. “O piloto parou, acionou o operacional e foi enviado um dos ferry boats pra rebocá-lo até a margem, para o desembarque dos veículos e a manutenção pelos mecânicos”, disse a assessoria da empresa.

O equipamento ficou parado por cerca de 45 minutos. “Durante a paralisação a operação prosseguiu com três ferry boats”, concluiu a empresa.

Desde que houve a troca da empresa responsável pela concessão os usuários têm demonstrado insatisfação com o serviço. A Tribuna mostrou ainda em abril a reclamação dos motoristas com o tempo de espera para efetuar a travessia, com filas que em dias comuns poderiam chegar a uma hora. A empresa chegou a ser acionada pelo Departamento de Estradas e Rodagem para presta esclarecimentos. A Prefeitura de Guaratuba também cobrou providências.

Por outro lado, a concessionária providenciou o serviço de pagamento com cartões de débito e crédito, pedido antigo dos usuários. Enquanto isso, a ponte que eliminaria a necessidade do ferry boat ainda não passa de um sonho antigo.