Canta BB é o mais novo festival itinerante de música popular a que o público de diferentes regiões do Brasil assistirá nos meses de novembro e dezembro de 2022. Maringá, no interior do Paraná, é uma das cidades que receberá o evento, no dia 12 de novembro, no Pavilhão Azul da Sociedade Rural de Maringá, e terá Luan Santana, Murilo Huff e George Henrique & Rodrigo como atrações.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 45, pelo site da Eventim.

Além de Maringá (PR), o evento passará por Cuiabá (MT), São José do Rio Preto (SP) e Uberlândia (MG). Em todas elas, o festival terá o mesmo perfil – um elenco diversificado de artistas populares do sertanejo e do pagode se apresentando para grandes plateias.

+ Leia mais: Curitiba recebe 6º Roots Rock Festival com Lobão e lendas do rock

Fenômenos de popularidade em todo o país, gêneros mais tocados nas rádios e festas do Brasil, o sertanejo e o pagode são duas forças musicais que só crescem a cada ano.

O projeto Canta BB é apresentado pelo Banco do Brasil, com patrocínio do Ourocard Visa. Clientes terão benefícios exclusivos para a aquisição de ingressos, incluindo pré-venda, descontos de 50% para compras com cartões BB/Ourocard Visa e parcelamentos.

“O Canta BB quer chegar a audiências espalhadas nos quatro cantos do Brasil, quer abraçar ritmos e apresentar artistas adorados pelos brasileiros. É um projeto popular no melhor sentido da palavra”, atesta Rafael Reisman da Blast Entertainment/DCSET Group, que produz o festival.

Serviço – Festival Canta BB em Maringá

Atrações: Luan Santana, Murilo Huff e George Henrique & Rodrigo

Data: 12 de novembro de 2022 (sábado)

Local: Pavilhão Azul da Sociedade Rural de Maringá (Av Colombo, 2186 – Vila Morangueira)

Horários: abertura dos portões às 18:30h / shows das 20h às 00:30h

Ingressos: os valores variam de R$ 45,00 a R$ 200,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos; os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio

Parcelamento exclusivo com cartões BB/Ourocard Visa em até 6x sem juros na compra de ingressos durante a pré-venda e venda geral. Demais cartões Ourocard, Cielo e Elo pagamento em até 3x sem juros. Outras instituições financeiras pagamento em apenas 1x

Vendas: CANTABB.COM.BR e Eventim.com.br

Pontos de venda físicos – Sem Cobrança de Taxa de Serviço

Classificação Etária: Livre. Abaixo de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. No setor Front Stage Ourocard Visa Open bar, idade acima de 18 anos