Luccas Abagge, 32 anos, filho de Beatriz Abagge, uma das condenadas pela morte do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba, no litoral do Paraná, foi morto por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) neste sábado (10), em Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. Luccas estava escondido em uma casa desde que fugiu no começo de setembro da Penitenciária Estadual de Dourados.

+Leia mais! Pessuti tem a maior lista de bens entre os candidatos ao Senado: R$ 3,9 milhões! Veja as demais declarações

Segundo informações do G1, Luccas teria sido flagrado cometendo furto e atirado contra a equipe policial. As circunstâncias da morte não foram esclarecidas pela polícia até o momento.

Abagge foi preso no Mato Grosso do Sul em junho deste ano ao entrar no Brasil por Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, utilizando documentos falsos com o nome de Evandro Oliveira Ribeiro.

Ao verificarem o sistema, os policiais localizaram um mandado de prisão em aberto. Ele foi condenado, em julho de 2019, a 32 anos de prisão por homicídio qualificado e tentativa de homícidio por matar um adolescente a tiros. Em janeiro de 2019, ele foi condenado a 54 anos por outro homicídio, que aconteceu em julho de 2016.

+Viu essa? Estufa e estacionamento do Jardim Botânico, em Curitiba, ficarão fechados por 30 dias

O caso Evandro

Beatriz Abagge, que chegou a ser condenada pela morte do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba, no litoral do Paraná, recebeu um pedido oficial de desculpas do governo estadual . O Estado definiu como ” indesculpáveis” as acusações sofridas à época da investigação do caso.