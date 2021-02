Um trágico acidente envolvendo duas carretas foi registrado na manhã desta quinta-feira (04), no trecho de Toledo da BR-467, no interior do Paraná. O motorista de uma delas morreu após o caminhão que ele dirigia bater na traseira de outro, que era conduzido pelo seu pai. O veículo pegou fogo e uma pessoa que passava pelo local flagrou o momento em que o motorista, preso nas ferragens, gritava. “Eu amo todo mundo. Eu não vou viver”. O pai do motorista tentava fazer o resgate em meio às chamas, mas nada pôde fazer.

Segundo a polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que morreu era filho do outro caminhoneiro. A colisão ocorreu após a vítima fatal não conseguir parar o caminhão que conduzia. O caminhão pegou fogo e as marcas ficaram no asfalto, até que as duas carretas conseguirem parar.

O rapaz ficou preso nas ferragens enquanto o fogo destruía a parte frontal do caminhão. Ele chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos.

Colisão traseira deixou os caminhões “grudados”. Foto: Reprodução.