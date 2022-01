Após anos e anos de falhas e demora na emissão da 1ª e 2ª via do RG no Paraná, parece que finalmente tirar uma nova identidade vai deixar de ser um problemão. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) emitiu 553 Registros Gerais (RG) através do novo sistema da 2ª Via Fácil em menos de 24 horas. O serviço liberado na terça-feira (11) teve grande procura por parte da população por oferecer mais facilidade. O novo procedimento permite alterar fotografia, assinatura e dados biográficos do documento, tais como nome, sobrenome e filiação, de forma totalmente online.

A solicitação de uma nova via do RG pode ser feita por pessoas que já possuam o documento no Paraná. O serviço de reimpressão da 2ª Via Fácil, sem alteração de dados e foto, continua ativo.

LEIA TAMBÉM:

>> Treta no Parque Barigui! Adolescentes são agredidos após esbarrão de bicicletas

>> Tem como economizar no material escolar? Procon orienta sobre listas abusivas

Para solicitar a emissão da 2ª via fácil a população poderá utilizar o celular, tablet ou computador. O processo é encontrado na página www.policiacivil.pr.gov.br através da aba “documentos” ou diretamente neste LINK.

Os documentos a serem anexados deverão estar no formato PDF ou jpeg com tamanho máximo de cinco megabytes. Já a fotografia deverá ser encaminhada em formado jpeg e com tamanho máximo de cinco megabytes. O serviço é intuitivo e apontará alterações que precisarão ser feitas, caso os arquivos estejam fora do padrão.

Pessoas que já tenham atualizado recentemente a foto e outros dados no sistema do Detran podem apenas fazer o pedido de reimpressão do RG, já que a integração dos dados é feita de forma automática.

Web Stories