Pedaços de um foguete ou partes de um satélite podem ter caído em uma área rural do município de São Mateus do Sul, na região sul do Paraná. O metal retorcido de aproximadamente quatro metros de comprimento foi encontrado na quarta-feira (16), e chamou a atenção da comunidade que está acostumada a tranquilidade.

O material foi encontrado na propriedade do casal João Ricardo e Joseane Maria Franco Portes. O marido verificava as cercas do terreno quando visualizou o metal. Na sequência, avisou a esposa que inicialmente não acreditou muito na história.

Ao perceber que a história era realmente estranha, ela fez vídeos e repassou para grupos de mensagens. A partir disso, o caso ganhou fama e a especulação aumentou quanto ao material. Seria um foguete?

Foguete ou lixo?

Segundo o astrônomo Diego de Bastiani, existe a possibilidade de se tratar de lixo espacial, ou seja, pedaços de satélites que são lançados com frequência para o espaço.

“Quando esse lixo espacial entra em contato com a atmosfera da Terra é gerado um atrito e devido à velocidade do objeto, ele entra em combustão e se fragmenta em vários pedaços. Geralmente esses pedaços são consumidos na entrada, mas podem cair em solo ou em oceano”, relatou o astrônomo em entrevista para a RPC.

O material segue na propriedade e deve ser avaliado por especialistas nas próximas horas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

