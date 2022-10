Uma imagem ao mesmo tempo triste e bela foi captada na manhã deste domingo no Pico de Matinhos, um dos principais cartões postais do litoral do Paraná. Com o sol amanhecendo, o fotógrafo Almir Alves, da página Matinhos Agora, conseguiu registrar uma gaivota se alimentando. A imagem seria belíssima, não fosse a “refeição” do belo pássaro.

Com o sol nascendo ao fundo, a gaivota revirava restos de comida em marmitas de isopor e sacolas plásticas deixadas como lixo nas areias da praia. As pedras de Matinhos são muito frequentadas dia e noite por turistas e moradores locais, mas em alguns momentos são ocupada por sujeitos sem o mínimo de noção de civilidade e cuidado com o meio ambiente.

O litoral do Paraná passa por uma grande transformação com os serviços de engorda da orla. A draga Galileo Galilei despejou milhões de metros cúbicos de areia do fundo do mar próximo a praia, aumentando a faixa útil de areia para o deleite dos banhistas. Esperamos que não aumentem, contudo, casos como esse, de completo desrespeito à Natureza.