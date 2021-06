A cidade de Guarapuava, no sul paranaense, registrou nesta quarta-feira (30) mínima de -3,5 graus, empatando com General Carneiro como a cidade mais gelada do Paraná nesta quarta-feira.

O fotógrafo de Guarapuava, radicado em Curitiba, Eduardo Matysiak, foi até a cidade e conseguiu garantir lindas imagens da cidade mais fria do Paraná.

Frio em Guarapuava

Segundo o Simepar, nesta quinta-feira (01) o tempo fica um pouco menos frio na cidade, que tem previsão de temperaturas entre os 3 e 13 graus. Há chance novamente de geada.