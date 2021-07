Vem da pequena Carlópolis, município de pouco mais de 13 mil habitantes no Norte Pioneiro, a maior parte da receita paranaense de R$ 70 milhões na produção de uma pequena fruta, docinha e vermelha. Nos últimos anos, o município investiu na produção de goiaba e atualmente é a 4ª colocada, num universo de 893 municípios, a explorar comercialmente a fruta no país.

Números preliminares do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, apontam para um crescimento de 6% na produção e 4% na área de goiaba no Paraná durante o ano passado.

Os números consolidados, de 2019, mostram que o Paraná produziu 35,4 mil toneladas de goiabas em uma área de 1,3 mil hectares, gerando um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 70 milhões.

O boletim aborda também os índices de comercialização da fruta no Paraná e em outros estados. Em 2020, nas cinco unidades das Ceasas no Paraná, foram comercializadas 2,2 mil toneladas de goiaba, somando R$ 9,9 milhões. Do total, 80,3% eram do Paraná e 18,9% de São Paulo. Carlópolis foi o principal fornecedor, com 1,2 mil toneladas e participação de 55 % no volume.

A presença da goiaba de Carlópolis nas cestas de frutas do País mostra a qualidade do produto. A fruta paranaense já possui registro de Indicação Geográfica (IG) junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi) e, em 2019, conquistou a certificação Good Agricultural Practices (GAP), que reconhece a segurança alimentar e sustentabilidade em produtos de origem agrícola.

Na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), das 10,4 mil toneladas de goiaba comercializadas em 2020, o município paranaense foi o 5º principal ofertante, com 626,5 toneladas – 6 % do total. Também no ano passado, na CeasaMinas, em Belo Horizonte, a goiaba de Carlópolis foi a 6ª em volume comercializado, com 359,6 toneladas das 5,6 mil toneladas anuais.

Na Central do Distrito Federal, em Brasília, no 3º posicionamento, as 62,4 toneladas provenientes de Carlópolis conferiram 1,5% no volume de 4,1 mil toneladas. Em Goiânia, na Ceasa/GO, o município do norte pioneiro foi o 11º ofertante com 20,2 toneladas das 1,1 mil trocadas, e na Ceasa do Rio de Janeiro na 12ª posição com 8,8 toneladas e 0,9% das 992,9 toneladas negociadas.