Um homem de 20 anos foi preso transportando 41 quilos de cocaína escondidos no teto de um Fusca na BR 285, em Passo Fundo (RS), na tarde de sábado (20). Ele tinha saído do Paraná e relatou que entregaria a droga em Porto Alegre. Assista à retirada da droga do veículo, no vídeo abaixo!

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga apreendida, em princípio com alto grau de pureza, está avaliada em R$ 7 milhões, uma vez que, após fracionamento e mistura, poderia render até 160 mil pinos de entorpecentes.

O motorista, que é paranaense, viajava sozinho no veículo e foi abordado durante uma operação de combate ao crime. Durante a abordagem, os agentes desconfiaram da atitude e da história contada pelo condutor. Na fiscalização, eles perceberam que havia algo escondido atrás do forro do teto do veículo.

O jovem, segundo os policiais federais, não tinha antecedentes criminais. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado com veículo e a cocaína para área judiciária local.

