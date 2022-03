Um presente e tanto para ganhar no dia do aniversário: R$ 1 milhão. O prêmio máximo do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda do Paraná, foi entregue ao analista fiscal William. P. M, que completou 34 anos nesta sexta-feira (18). O novo milionário mora São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e recebeu um cheque simbólico.

Willian é o terceiro milionário deste ano e no último sorteio concorreu com 11 bilhetes. Ele comentou que sempre coloca o CPF na nota e acompanha os sorteios. “Desde que iniciou o projeto, fiz o meu cadastro e sempre venho acompanhando todos os meses e dessa vez fui agraciado com esse prêmio bem no dia do meu aniversário, inacreditável”, disse.

O novo milionário contou que a notícia veio em boa hora. “É uma alegria imensa. Com esse dinheiro planejo realizar a formatura da minha filha, que antes estava financeiramente complicado de acontecer, e na sequência vou dar todo o suporte para ela entrar no mercado de trabalho”, disse Willian.

A entrega do prêmio de R$ 200 mil aconteceu na quinta-feira (17) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, para o motorista José S. A., que concorreu com 30 bilhetes eletrônicos gerados de 7 notas fiscais emitidas.

Sorteio do Nota Paraná

Mais de 4,1 milhões de contribuintes concorreram aos 68 mil prêmios distribuídos pelos programas. O valor chega a R$ 5 milhões.

Foram sorteados prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão. Foram 40.402 ganhadores, totalizando R$ 2 milhões. As instituições cadastradas concorreram a prêmios de R$ 100 e R$ 20 mil. São 20.010 prêmios somando R$ 2,2 milhões.

Já o Paraná Pay distribuiu 8 mil prêmios de R$ 100 aos contribuintes para fomentar o setor turístico do Estado e também os estabelecimentos varejistas de gás de cozinha e postos de combustíveis.

Para participar, basta se cadastrar no site notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar o CPF na nota, o contribuinte ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio do respectivo período de adesão. Os créditos do programa podem ser utilizados para abater o IPVA ou transferidos para a conta bancária do contribuinte. Já para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite.

INSTITUIÇÕES – Também participaram da cerimônia de entrega algumas instituições sociais contempladas. A Associação Viver Mais de Curitiba ganhou dois prêmios de R$ 10 mil no último sorteio. Além dessa, algumas instituições de São José dos Pinhais que já receberam valores do programa foram representar as demais entidades sociais cadastradas.